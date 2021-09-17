РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В первый день голосования в 8:00 в Подольске открылись все избирательные участки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение 3 дней — 17, 18, 19 сентября — жители муниципалитета будут принимать участие в голосовании по выбору депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва. Федеральный и региональный парламенты избираются на 5 лет.

В каждый из 3 дней голосование на избирательных участках будет проводиться с 8:00 до 20:00.

Жителей городского округа Подольск приглашают принять активное участие в выборах.