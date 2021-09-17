РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. На выборах в подмосковном городском округе Люберцы открылся 171 избирательный участок. Всего в муниципалитете насчитывается порядка 254 тыс. избирателей.

В течение трех дней, до 19 сентября включительно, жители Люберец будут голосовать на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной думы.

Узнать адрес своего избирательного участка можно через картографический сервис ЦИК России «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Мои выборы».

Кроме того, получить информацию об избирательных участках можно по бесплатному номеру телефона: 8(800)200-00-20.