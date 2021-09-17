РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. В городском округе Мытищи в пятницу открылись участковые избирательные комиссии, сообщается на сайте администрации округа.

17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва. Проголосовать жители могут с 8:00 до 20:00. Все это время на участках будут обеспечены меры безопасности.

Чтобы оградить избирателей от Covid-19, все избирательные участки снабжены необходимым количеством средств индивидуальной защиты – одноразовыми масками, перчатками и антисептиками.