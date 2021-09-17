РИАМО - 17 сен. С начала 2021 года на территории новой Москвы построили и ввели в эксплуатацию 3 млн кв. м недвижимости, в том числе 22 социальных объекта. Всего за 3 года в ТиНАО планируется построить 11 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Новая Москва – один из драйверов развития всей агломерации. Здесь создаются современные многофункциональные районы, включающие в себя объекты самого разного назначения. С момента присоединения к Москве на этой территории построено около 20 млн кв. м недвижимости, в том числе 110 социальных объектов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что за текущий и 2 следующих года в ТиНАО планируется построить 11 млн «квадратов» недвижимости, в том числе свыше 100 объектов социального назначения.

«Важной составляющей всех проектов является создание рабочих мест в шаговой доступности от жилых кварталов. Это, с одной стороны, позволяет создать более комфортные условия жизни в ТиНАО, а с другой – сформировать налогооблагаемую базу и создать новые центры деловой активности», – отметил заммэра.

По его словам, реализация крупных инвестпроектов уже дала новой Москве 255 тыс. рабочих мест.

1 июля 2012 года границы Москвы увеличились примерно в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли городские округа Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Московской области.