РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. В пятницу ровно в 8:00 на территории городского округа Щелково открылись избирательные участки, одним из первых проголосовавших стал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, он отдал свой голос на участке №3460 в школе №22 им. Ф. Я. Фалалеева в Монине, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Участок №3460 открылся в 8:00 без происшествий. На 9 утра здесь проголосовали 5 человек по основному списку и 4 - по открепительным удостоверениям.

«Сегодня дан старт важным выборам. По всему Подмосковью свои двери для избирателей открыли более 4 тыс. участков. В течение 3 дней жители области смогут проголосовать за кандидатов. Впервые выборы проводятся в таком формате, в непростой эпидемиологической обстановке это позволит максимальному числу жителей воспользоваться своим избирательным правом», - сказал Владимир Шапкин.

17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва. Всего на территории Щелкова работает 123 избирательных участка. Для участия в выборах при себе необходимо иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт. Это может быть военный билет или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта.

На участках соблюдается масочный режим, у всех голосующих измеряется температура.