РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. Известный летчик-космонавт Олег Кононенко принял участие в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы на избирательном участке в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве проходят выборы депутатов Госдумы VIII созыва и Мособлдумы VII созыва. Все 122 участка открылись вовремя и работают в штатном режиме. Отдать свой голос можно в течение 3 дней - 17, 18, 19 сентября.

«В эти 3 дня все мы обязаны реализовать свое конституционное право и сделать выбор. Должны поддержать развитие страны, ее благосостояние, развитие ракетно-космической отрасли», - сказал Кононенко.

Он добавил, что голосование в течение 3 дней очень удобно и дает возможность проголосовать тем, кто физически не может отдать свой голос 19 сентября.

На участках для голосования в Королеве обеспечены все меры безопасности. До участков организованы автобусные маршруты, расписание которых можно найти на сайте городской администрации.