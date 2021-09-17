РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Глава Подольска Николай Пестов призвал жителей округа сделать свой выбор и проголосовать на выборах в в один из трех дней – 17, 18 или 19 сентября.

«Выборы – важное политическое событие. От его результатов зависит дальнейшее развитие России и Подмосковья. Надеюсь на избирательную активность и мудрость подольчан в выборе. Призываю жителей округа в один из трех дней – 17, 18, 19 сентября – сделать свой выбор в интересах настоящего и будущего нашей страны и родного края!» – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва. В 8:00 в Подольске открылись 139 избирательных участков.

Для выборов депутатов Госдумы образовали 124-й Подольский одномандатный избирательный округ, куда вошли городские округа Подольск, Домодедово, Ленинский и Лыткарино.

Выборы депутатов Мособлдумы в Подольске проходят по 2 одномандатным округам: город Подольск в старых границах и микрорайон Климовск вошли в состав Подольского одномандатного округа №16, а микрорайоны Стрелковский, Лаговский, Дубровицкий и Львовский включили в состав Домодедовского одномандатного избирательного округа №4. Соответственно состав кандидатов в депутаты Мособлдумы в этих округах разный.

Между собой на выборах в Госдуму и в Мособлдуму соперничают не только кандидаты, но и политические партии. Количество депутатских мандатов распределят пропорционально полученным голосам избирателей.

Поэтому на избирательных участках голосующие получат 4 бюллетеня – 2 по выборам в Госдуму, чтобы сделать выбор в пользу одного из кандидатов и выбор политической партии, и по тому же принципу 2 – по выборам в Мособлдуму.

Особое внимание в эти дни уделят безопасности избирателей и членов УИК.

Все участковые избирательные комиссии получили средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки, которые избиратель сможет забрать с собой.

Три дня голосования определены не просто для удобства граждан, но и во избежание распространения новой коронавирусной инфекции.