РИАМО - 17 сен. В первой половине этого года товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки составил 1,84 млрд долларов, что на 54,4% больше показателей за тот же период 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выросли поставки пластмасс и изделий из них, расфасованных лекарств, диагностических реагентов и моющих средств.

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Латинской Америки за шесть месяцев 2021 года превысил 212 млн долларов. За тот же период прошлого года этот показатель был в 4 раза меньше.

Свои товары Москва поставляет в 19 стран Латинской Америки, среди которых Бразилия, Аргентина и Мексика. Большую часть экспорта составляет промышленная продукция. За шесть месяцев 2021 года ее поставили в объеме более 200 млн долларов.