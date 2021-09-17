РИАМО - 17 сен. С начала 2021 года предприниматели обратились в ГБУ «Малый бизнес Москвы» за разными видами поддержки более 100 тыс. раз. Учреждение помогает с запуском и ведением бизнеса в городе, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Основные направления работы проекта «Малый бизнес Москвы» — бесплатная консультационная и образовательная поддержка, внедрение полезных онлайн-инструментов для предпринимателей. Специалисты помогают на любом этапе развития бизнеса — от его запуска до масштабирования», — рассказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что с начала работы МБМ его помощью воспользовались почти 1,1 млн раз.

Свыше 66 тыс. раз специалисты МБМ предоставили консультации предпринимателям. Чаще всего бизнес и самозанятые обращались с вопросами о мерах поддержки правительства столицы. Им помогли подобрать подходящие программы. Также популярностью пользовалась государственная регистрация бизнеса.

Кроме того, МБМ проводит обучение по маркетингу, менеджменту, личной эффективности и другим направлениям. Занятия проводят успешные представители бизнеса и эксперты. Этой услугой в 2021 году воспользовались 34,7 тыс. раз.

В этом году появилась новая программа — «прокачай совой бизнес с наставниками». Более 60% участников первого потока достигли поставленных целей, а 10 из них заработали первый миллион рублей. Второй поток запустят уже 7 октября.

С помощью специального инструмента — «Индивидуальная траектория развития» — можно выбрать те мероприятия, которые помогут развить свое предприятие. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МБМ и зайти в раздел «Рекомендации».

Для решения бизнес-вопросов предприниматели Москвы могут использовать и более 20 онлайн-продуктов. На сайте МБИ есть «Законодательный бизнес-дайджест», «Интерактивный помощник», «Проверка контрагентов», «Записаться в бесплатный коворкинг» и другие опции.