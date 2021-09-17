РИАМО - 17 сен. Около 480 временных участков для голосования могут открыть в Подмосковье в отдаленных труднодоступных местах, заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

На данных выборах действует одна дополнительная форма голосования - голосование в труднодоступных местах, где нет участковой комиссии. Просьбы о включение населенных пунктов в дополнительную форму голосования поступали в Мособлизбирком заранее. Часть таких мест были согласованы, уточнил Березкин.

«Мы согласовали около 480 таких мест. Это не значит, что такая форма будет применяться сегодня или прямо сейчас на этих участках. <...> Она будет применяться по тем графикам рабочего времени, которые устанавливает территориальная и участковая избирательная комиссия по каждой территории», - сказал Березкин.

Он отметил, что голосование в таком случае будут проводить в административных зданиях, сельских клубах, школах, ФОКах или в специально оборудованных шатрах, позволяющих сохранить тайну волеизъявления избирателей.

«При проведении голосования в дополнительной форме в таких местах обязательно должны присутствовать два члена комиссии с правом решающего голоса, два члена с совещательным голосом от политической партии или кандидатов и как минимум один наблюдатель. <...> Это минимальное количество», - отметил Березкин.

По его словам, голосование в таком случае идет не весь день, а по определенному заранее графику.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной думы, а также семь выборных кампаний в советы депутатов городских округов. Всего в регионе открыты более 4 тыс. избирательных участков.