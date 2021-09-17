РИАМО - 17 сен. В детском технопарке «Мосгормаш» стартовал первый набор на курс по основам программирования Гарвардского университета Computer Science 50 (CS50), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Очные занятия для слушателей от 14 до 17 лет начнутся 5 октября по адресу: Каширский проезд, дом 13, строение 2. Уроки будут проходить с соблюдением социальной дистанции, ученики должны носить маски.

Все материалы курса переведены на русский язык. В этом году запланировано прохождение трех модулей, в рамках которых подросткам расскажут о языках программирования С и Python. По итогам курса участникам выдадут сертификаты международной школы программирования Coddy и предложат получить гарвардский сертификат за отдельную плату.

Зарегистрироваться на курс CS50 можно до 30 сентября. Чтобы попасть на занятия, претендентам предстоит пройти собеседование. Само обучение на курсе бесплатное.