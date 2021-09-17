РИАМО - 17 сен. Для проведения трехдневных выборов разного уровня в Подмосковье подготовили почти 12 млн бюллетеней, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной думы, а также семь выборных кампаний в советы депутатов городских округов. Всего в регионе открыты более 4 тыс. избирательных участков.

«Всего изготовили почти 11,8 млн бюллетеней, они красивые. Длина бюллетеня составляет 61 см, но они довольно удобные», - сказал Березкин.

Он добавил, что информация о кандидатах представлена на стендах на избирательных участках.

Голосование на выборах проходит до 19 сентября включительно. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.