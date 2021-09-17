РИАМО - 17 сен. На избирательных участках в Подмосковье используют более 1 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней, их исправность проверили заранее, заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«На этот час могу с уверенностью сказать, что все территориальные избирательные комиссии уже вчера приступили к огромному пласту работы, в том числе по тренировочным мероприятиям. Вы знаете, что у нас используются более 1 тыс. КОИБов, проводилась тарировка по их работоспособности», - сказал Березкин.

Он отметил, что всего в регионе открыты более 4 тыс. постоянных избирательных участков.

«Более 95% у нас подключены к видеонаблюдению, которые подключены к специальному порталу, оставшиеся, почти 5% участковых комиссий, которые располагаются в больницах, следственных изоляторах, воинских участках, там применяется видеорегистрация как хода голосования, так и хранения бюллетеней», - заключил Березкин.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Избирательные участки открылись в 08:00. Голосование будет продолжаться до 19 сентября включительно. График работы избирательных участков – с 08:00 до 20:00.