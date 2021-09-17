РИАМО - 17 сен. Средства индивидуальной защиты имеются на всех избирательных участках в Подмосковье, они предназначены как для членов комиссий, так и для избирателей, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Все 4042 постоянных участка уже открыты, принимают избирателей, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для каждого избирателя предусмотрены маски, перчатки», - сказал Березкин.

Он добавил, что защитными средствами и индивидуальными ручками также обеспечены члены избирательных комиссий.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Избирательные участки открылись в 08:00. Голосование будет продолжаться до 19 сентября включительно. График работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00.

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