РИАМО - 17 сен. Столичный комплекс городского хозяйства начал реконструкцию десятых по счету очистных сооружений в новой Москве. Обновленные очистные сооружения в поселении Кленовское запустят в следующем году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в новой Москве проводится масштабная модернизация системы водоотведения, частью этой работы является обновление очистных сооружений.

«Они оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, благодаря которым после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание», - сказал Бирюков.

В настоящее время в Кленовском строители занимаются возведением здания механической очистки и доочистки сточных вод, а также монтируют блок емкостных сооружений глубокой биологической очистки. Запустить объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

«Запланированные мероприятия позволят исключить из системы водоотведения Кленовского устаревшие технологии, не обеспечивающие должной очистки стока, и выработавшее ресурс оборудование. Разработанный проект включает внедрение самых передовых технологий, что позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод», - отметил заммэра.

По словам Бирюкова, после присоединения к Москве новых территорий специалисты «Мосводоканала» провели инвентаризацию и обследование перешедших на баланс компании очистных сооружений. В рамках этой работы выявили объекты, работающие по устаревшей технологии без на УФ-обеззараживания, а также очистные с изношенным оборудованием.

Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в новой Москве стартовали в 2012 году. За это время модернизацию прошли девять локальных очистных сооружений в населенных пунктах Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Марушкино, Бабенки, Кокошкино и Киевский.

Кроме того, из эксплуатации вывели три устаревших объекта, вместо них были построены насосные станции, которые перекачивают стоки на современные очистные сооружения.