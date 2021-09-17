РИАМО - 17 сен. Жители столицы заполнили более 45 тыс. анкет диспансеризации и анкет для переболевших коронавирусом в электронных медицинских картах перед посещением павильонов «Здоровая Москва», такая возможность появилась с конца августа, сообщается на официальном сайте мэра города.

В среднем сейчас каждый третий посетитель предпочитает заполнять анкеты заранее, до прихода в павильон. Это делает процесс прохождения чекапа быстрее.

Благодаря заполненным заранее анкетам удалось сэкономить свыше 5 тыс. часов приема в павильонах. Пациенты указывают в анкетах сведения о вредных привычках, образе жизни, личном анамнезе и другие данные. Эта информация помогает врачам при осмотре, в том числе при определении постковидного синдрома.

Заполнить анкету в электронной медицинской карте можно на портале mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Моя диспансеризация в парке». Кроме того, посетители могут сделать это, придя в павильон «Здоровая Москва», с помощью информационных киосков. Павильоны работают каждый день с 8:00 до 20:00.