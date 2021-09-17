РИАМО - 17 сен. Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней на следующий год. Предстоящие новогодние праздники продлятся 10 дней, сообщает Газета.ru.

Россиян ждут новогодние каникулы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 3 и 10 мая.

Майские каникулы продлятся с 30 апреля по 3 мая, а отдыхать в честь Дня Победы россияне в следующем году будут с 7 по 10 мая.

Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта. Таким образом, праздник в честь Международного женского дня продлится с 6 по 8 марта.