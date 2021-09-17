РИАМО - 17 сен. Пожар в нежилом здании потушили в поселке Верея Орехово-Зуевского округа. В помещении на Центральной улице горели бочки с маслом, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 16 сентября в 20:32. К настоящему времени последствия пожара ликвидированы. От огня пострадала площадь в 243 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 57 человек и 20 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации некоторых СМИ, пожар вспыхнул в цехе по производству автомобильных ковров.