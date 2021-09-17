РИАМО - 17 сен. За восемь месяцев текущего года самозанятые перечислили в бюджет столицы 2,78 млрд рублей налогов на профессиональный доход, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каждый месяц самозанятые москвичи отчисляют в бюджет в среднем около 370 млн рублей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, по данным на конец августа в столице насчитывается 716 тыс. самозанятых.

В 2021 году этот статус в Москве получили 236 тыс. человек. 34 тыс. регистраций прошло в марте этого года. В этом году налоговые поступления от самозанятых почти в 4 раза превышают показатели за тот же период прошлого года.

С начала 2019 года по 1 сентября 2021 года суммарный доход самозанятых в Москве составил 232 млрд рублей. Это 40% от дохода самозанятых по стране. В столице «Налог на профессиональный доход» действует с января 2019 года.