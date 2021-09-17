РИАМО - 17 сен. Родителям, которые хотят записать детей в секции для профессиональных занятий художественной гимнастикой, хоккеем или большим теннисом, нужно приготовиться к крупным тратам на форму и инвентарь, сообщил РИАМО тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

Эксперт отметил, что экипировка хоккеиста - недешевая покупка, равно как и наряды для девочек-гимнасток, которые шьют из дорогих материалов.

«Очень дорого может стоить теннис, если рассматривать его профессионально, так как покупкой одной ракетки и оплатой занятий в группе дело не ограничится. Сюда добавятся дорогостоящая аренда кортов, обязательные индивидуальные занятия с тренером. Это могут позволить себе только обеспеченные люди», - сказал Голдин.

По его словам, для воспитания профессионального спортсмена необходимы большие финансовые затраты. Другое дело, если ребенок занимается для укрепления здоровья, в таком случае значительных вложений не потребуется.

Как выбрать секцию

Перед выбором спортивной секции эксперт посоветовал родителям не только оценить свои финансовые возможности, но и узнать предпочтения самого ребенка.

«Далеко не все девочки захотят играть в футбол или хоккей, равно как и мальчики вряд ли будут с удовольствием посещать кружки по художественной гимнастике. Учесть нужно и медицинские показания», - сказал Голдин.

Он добавил, что детям в возрасте до 6 лет лучше всего развивать свои физические способности, вырабатывать привычку заниматься спортом. Это подготовит ребенка к активным занятиям по конкретной дисциплине начиная со школьного возраста, когда дети уже способны более обдуманно выполнять установки тренера.

Готовить ребенка к спортивной карьере тренер посоветовал с возраста 9-10 лет, при этом важно, чтобы ребенок сам хотел стать профессиональным спортсменом.

«Зачастую родители заставляют заниматься тем или иным видом спорта вопреки желаниям своего ребенка. Поначалу под давлением родителя ребенок поддается, а с возрастом это может стать причиной очень серьезных эмоциональных и психических травм, испортить отношения с родителями», - отметил Голдин.​