РИАМО - 17 сен. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов контролировать чистоту и легитимность голосования как на участках, так и в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

В пятницу в России стартовали единые дни голосования, которые продлятся до 19 сентября включительно. Москвичи могут проголосовать на выборах в Государственную Думу. Кроме того, в столице в нескольких районах выбирают депутатов Московской городской думы, а в Щукине — депутатов муниципального собрания района.

В этом году 5 572 235 москвичей смогут проголосовать на избирательных участках, а еще 2 014 765 горожан будут голосовать онлайн.

Центр наблюдения за выборами располагается в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Здесь будет собираться вся информация о происходящем на избирательных участках. Сложными случаями будет заниматься группа разбора, в случае необходимости на место возможного нарушения направится мобильная группа штаба.