РИАМО - 17 сен. Избирательные участки открылись для жителей Московской области в рамках трехдневного голосования.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Голосование будет продолжаться по 19 сентября. График работы избирательных участков - с 08:00 до 20:00. Узнать адрес своего участка можно с помощью сервиса «ТИК и УИК на карте России», а также на портале госуслуг.

За происходящим на избирательных участках следят с помощью видеокамер. Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцове. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.