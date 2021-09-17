РИАМО - 17 сен. В Москве открылись избирательные участки, где горожане будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы.

Помимо этого, в нескольких столичных районах проводятся выборы в Мосгордуму, а в Щукине также выберут депутатов муниципального собрания района.

Выборы продлятся по 19 сентября включительно. В эти дни избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

На входе в участки избирателям предложат продезинфицировать руки, а также выдадут маску и ручку. Это необходимо для соблюдения санитарной безопасности во время пандемии коронавируса.

Кроме голосования на участке, москвичам доступно голосование на дому. Также более 2 млн горожан изъявили желание проголосовать дистанционно в электронном формате. Проголосовавшие онлайн автоматически станут участниками розыгрыша квартир и машин в рамках программы «Миллион призов».