РИАМО - 17 сен. Загруженность столичных дорог составляет 3 балла из 10 возможных, к вечеру прогнозируются пробки в 8 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр сейчас затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также шоссе Энтузиастов.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Комсомольском проспектах.

В некоторых случаях движение может быть затруднено из-за проведения дорожных работ.