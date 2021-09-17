РИАМО - 17 сен. В Москве обнародовали рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта, применяемых в городском здравоохранении, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Публикация рейтинга в открытом доступе поможет стимулировать конкуренцию между разработчиками искусственного интеллекта для развития перспективных технологий», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рейтинг вошли лучшие решения эксперимента по исследованию компьютерного зрения в лучевой диагностике. Рейтинг составили на основе таких параметров, как точность работы сервиса, а также адаптивность к единой городской информационной системе.

Кроме того, при оценке искусственного интеллекта учитывалась скорость обработки данных и то, был ли врач согласен с локализацией патологических находок. По итогам оценки всех критериев сервисы получили баллы.

Медицинские сервисы анализа лучевых исследований с использованием искусственного интеллекта тестируют в Москве с весны прошлого года. На сегодняшний день к системе подключили 19 сервисов, которые помогают в диагностике онкологических заболеваний, а также Covid-19 и ишемической болезни сердца. Их данные попадают в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС.