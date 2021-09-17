РИАМО - 17 сен. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в сентябре инфляция в стране выйдет на пик, но потом начнет снижаться, сообщает РБК.

По ее словам, снижение инфляции будет обусловлено эффектом базы и повышением ключевой ставки. Инфляция в России растет с осени прошлого года. Так, в июне цены выросли с 6% до 6,5%, а к августу инфляция достигла 6,7% год к году.

По словам Набиуллиной, в сентябре инфляция может дойти до отметки в 7%.

Инфляционные ожидания населения в июле 2021 года достигли 13,5%, что является максимумом с ноября 2016 года. В августе ожидания населения несколько сократились — до 12,5%.