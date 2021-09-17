РИАМО - 17 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электрогорск объявлено 2 электронных аукциона по аренде земельных участков для индивидуального жилищного строительства, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Индивидуальное жилищное строительство предусматривает возведение на участке дома, коттеджа или дачи по индивидуальному проекту с возможностью разбить сад и огород.

Земельные участки площадью 1,2 тыс. кв. м располагаются вблизи городского парка на ул. Героя Макарова в городе Электрогорске. Срок аренды участков составит 13 лет и 2 месяца. Начальная арендная плата - от 131 тыс. рублей в год.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 ноября на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (номера процедур 62999, 63019). Аукционы состоятся 12 ноября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ: https://easuz.mosreg.ru/torgi.