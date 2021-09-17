РИАМО - 17 сен. Опубликована закупка на строительство пристройки к школе в городском округе Мытищи, завершить строительство объекта планируется в 2023 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи.