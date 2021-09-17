РИАМО - 17 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Подольск объявлены электронные аукционы по продаже 5 машино-мест в городе Подольске по адресу: ул. Рабочая, д. 4, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Машино-места находятся в отдельно стоящем подземном паркинге вблизи железнодорожной станции Подольск, входящей в маршрут МЦД-2 (D2).

Начальная цена продажи составляет от 701 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 октября на электронной торговой площадке «РТС-тендер» (номера процедур 62807, 63142, 63145, 63335, 63323). Аукционы состоятся 28 октября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ: https://easuz.mosreg.ru/torgi.