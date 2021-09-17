РИАМО - 17 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Зарайск объявлены торги по аренде помещения по адресу: г. Зарайск, микрорайон 2, д. 27, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Помещение на 1 этаже площадью 16,2 кв. м для использования под свободное назначения подойдет как для размещения магазина, так и под офис.

Начальная цена годовой арендной платы 42 998 руб. Заявки на аукцион принимаются до 14 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедура 71550). Аукцион состоится 18 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ .