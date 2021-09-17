РИАМО – 17 сен. Чтобы восстановить кожу после перенесенной коронавирусной инфекции, важно начать с более нейтральной косметики без агрессивных омолаживающих компонентов и желательно с описанием «дерматологически протестировано», сообщила РИАМО врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

«Как известно, Covid-19 влияет на работу сосудов и лимфатической системы, из-за чего пациенты нередко жалуются на повышенную сухость кожи, тусклый серый цвет лица. Снижение уровня витамина D3 и ферритина влечет за собой склонность к выпадению волос и обострению кожных заболеваний, таких как: акне, псориаз, экзема. Кроме того, многие люди сталкиваются с аллергическими реакциями и высыпаниями вследствие приема антибиотиков и противовирусных препаратов», - сказала Андриянова.

Она отметила, что во время болезни происходит снижение иммунитета, из-за чего могла измениться и восприимчивость к различным компонентам в составе кремов или сывороток. После болезни лучше всего начать с более нейтральной косметики без агрессивных омолаживающих компонентов и желательно с описанием «дерматологически протестировано». Например, такие компоненты, как алоэ вера или азулен, прекрасно успокоят и восстановят гиперреактивную кожу.

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Процедуры для кожи

«После перенесенного Covid-19 все инъекционные процедуры лучше отложить на пару месяцев во избежание осложнений или аллергических реакций. То же самое относится и к агрессивным лазерным шлифовкам, так как реабилитация может затянуться на более продолжительный срок. Пациентам после Covid-19 мы рекомендуем процедуры, направленные на детоксикацию и очищение: фотодинамическая терапия повышает естественный иммунитет кожи и стимулирует к делению здоровые клетки», - отметила косметолог.

По ее словам, после процедуры пациенты отмечают улучшение цвета лица и уменьшение высыпаний.

Врач добавила, что вакуумный гидропилинг деликатно очистит кожу от отмерших клеток и уменьшит повышенную выработку сальных желез при себорее, а при пигментации и неровном цвете лица придаст коже более ровный тон и осветлит застойные пятна.

Микротоковая терапия и LPG-массаж лица стимулируют лимфодренаж и улучшают кровообращение, тем самым уменьшая темные круги под глазами и выводя избыточную жидкость. Пациент, проведя курс данных процедур, избавится от отечности, расширенных пор, высыпаний и получит более подтянутый овал лица.

В более поздние сроки можно провести процедуры легких пилингов с эффектом биоревитализации или процедуры мезотерапии с пептидными компонентами.