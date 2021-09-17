РИАМО - 17 сен. Опубликована закупка на строительство школы на 1100 мест в городском округе Шатура, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1100 мест» по адресу: Московская область, г. Шатура, микрорайон 5, владение 16.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Шатура.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.