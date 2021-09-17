РИАМО - 17 сен. В столичном регионе в пятницу ожидается переменная облачность без осадков, а максимальная температура воздуха составит 11-13 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве в этот день составит плюс 11-13 градусов, а в Подмосковье - плюс 8-13 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Ранее синоптик сообщил, что золотая осень начнется в начале октября.