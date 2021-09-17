РИАМО - 17 сен. Столичные спасатели за минувшее лето оказали помощь около 200 горожанам, отдыхавшим у водоемов, в том числе были спасены 63 человека, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За прошедшее лето у столичных водоемов отдохнули более 600 тыс. человек. Для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных ЧП на дежурстве находились свыше 15 тыс. спасателей, пожарных и добровольцев. Ежедневно водную акваторию и места массового отдыха у воды патрулировали 60 спасателей, в жаркие дни их число увеличивалось до 90», — сказал Бирюков.

По его словам, благодаря превентивным мерам удалось сохранить тенденцию к сокращению числа пострадавших на воде. По сравнению с 2011 годом данный показатель упал более чем в полтора раза.

Заммэра подчеркнул, что помощь спасателей на воде получили 202 человека, из них 63 тонувших спасли.

«Время реагирования на происшествия сегодня не превышает 5 минут. Для постоянного контроля зон отдыха и водной акватории организовали мобильные посты. Также применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты», — добавил Бирюков.

В Москве особое внимание уделяется профилактической работе с населением. За лето спасатели на воде провели свыше 102 тыс. профилактических мероприятий, в том числе патрулирования с добровольцами и полицией, а также беседы с отдыхающими горожанами.