РИАМО - 16 сен. В Подмосковье введена новая мера социальной поддержки для родителей детей-инвалидов – компенсация расходов на проезд к санаторно-курортной организации и обратно на личном автомобиле, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Ранее у таких семей, которых в области насчитывается порядка 4,5 тыс., был бесплатный проезд на авиа-, ж/д и транспорте общего пользования.

Компенсация будет перечисляться родителям детей-инвалидов, которые получили путевку на лечение в управлении соцзащиты Московской области и не воспользовались правом на бесплатный проезд.

Стоимость компенсации до городов-курортов в Крыму составит около 12 тыс. рублей, в Краснодарский край – более 10,5 тыс. рублей, в Минеральные Воды – почти 11 тыс. рублей.

Данное нововведение позволит обеспечить бесплатным проездом свыше 350 детей, которые не имеют возможности проезда на общественном транспорте и станет отличной поддержкой со стороны правительства области.