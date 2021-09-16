РИАМО - 16 сен. Возгорание в промышленном нежилом здании в поселке Верея Орехово-Зуевского округа тушат более 50 пожарных, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре в нежилом здании на ул. Центральная, дом 39б поступило в 20:32.

По данным ряда СМИ, загорелось строение цеха, в котором производят автомобильные ковры.

К тушению возгорания в настоящий момент привлекли 33 единицы техники и 57 человек. Из них от МЧС в ликвидации принимают участие 33 человека и 19 единиц спецтехники.