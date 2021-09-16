РИАМО - 16 сен. Специалисты обеспечили электроэнергией станцию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Минская», сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для обеспечения мощности станции энергетики проложили 4 кабельные линии напряжением 10 кВ и построили распределительный пункт, в котором установили и наладили 14 современных ячеек.

Объект относится ко второй категории надежности — в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически подается по резервной.

Станция «Минская» Киевского направления Московской железной дороги войдет в будущий контур МЦД-4. Ее соединят с одноименной станцией Солнцевской линии метро.

В 2021 году планируется подключить к сетям еще 7 станций МЦД: «Марьина роща», «Сколково», «Матвеевская», «Кутузовская», «Поклонная гора», «Переделкино» и «Окружная». В совокупности этим остановочным пунктам будет выдано 6,1 МВт мощности.