РИАМО - 16 сен. Столичный ФК «Локомотив» сыграл 1:1 с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает Газета.ru.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 57-й минуте хавбека московского клуба Наира Тикнизяна удалили с поля: он получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной. После этого был назначен пенальти, который реализовал Дженгис Ундер.

На 89-й минуте Фаустино Анджорин смог отправить мяч в сетку французов и вырвал ничью.

В следующем туре «Локо» в гостях сыграет с «Лацио». Встреча пройдет 30 сентября.