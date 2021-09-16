РИАМО - 16 сен. Опубликована закупка на строительство поликлиники на 350 посещений в Одинцовском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «Строительство поликлинического отделения на 350 посещений в смену в с. Ромашково Одинцовского городского округа Московской области».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Московской области.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.