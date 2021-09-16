РИАМО - 16 сен. В подмосковные детские школы искусств продолжается поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В этом году их уже получили в 17 ДШИ в 15 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Клин, Королев, Красногорск, Люберцы, Можайский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пущино, Раменский, Солнечногорск, Фрязино, Черноголовка.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года в Московской области действуют 2 программы по оснащению детских школ искусств инструментами: федеральная и региональная», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что до конца 2021 года в общей сложности будут оснащены инструментами, оборудованием и учебными материалами 101 ДШИ – более половины всех школ Подмосковья.

«В 2025 году все детские школы искусств Подмосковья будут оснащены новыми музыкальными инструментами», – добавила Харламова.