РИАМО - 16 сен. В Долгопрудном завершены монолитные работы на корпусе для проживания учащихся «Физтех-лицея» имени П.Л.Капицы. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Полностью завершены монолитные работы на корпусе для проживания учеников лицея, строители возводят наружные стены и внутренние перегородки. Параллельно на начальной школе рабочие ведут устройство внутренних стен, на детском технопарке продолжаются монолитные работы на уровне первого этажа. Кроме того, начался монтаж металлоконструкций здания котельной», - сказал глава подмосковного стройкомплекса Владимир Локтев.

По его словам, сейчас на объекте более 250 человек и 6 единиц техники. Работы ведутся в графике. Все строительные участки задействованы в работе.

Общая площадь новых зданий лицея составляет более 42,4 тыс. квадратных метров.

Согласно плану поэтапного ввода объекта, сдать корпус начальной школы и котельную планируется в августе 2022 года, а детский технопарк и корпус для проживания учащихся — в август 2023 года.