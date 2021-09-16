РИАМО - 16 сен. По данным Минсельхоза, в России в 2021 году может быть побит рекорд по сбору плодов и ягод — не менее 1,5 млн тонн, сообщает Газета.ru.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня садоводство является одной из наиболее перспективных и высокотехнологичных подотраслей в сельском хозяйстве. Она активно поддерживается государством.

За последние 5 лет отечественные аграрии увеличили площади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции. При этом в течение ближайших 5 лет этот показатель вырастет до 2,2 млн тонн.

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что для дальнейшего развития отрасли нужно будет уделять особое внимание тому, чтобы аграрии были обеспечены отечественным высококачественным посадочным материалом.

Также, по его словам, необходимо заниматься технической модернизацией предприятий. Кроме того, нужно активизировать работу по созданию современных мощностей для хранения и переработки продукции.