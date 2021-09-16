РИАМО - 16 сен. К концу 2022 года в Подмосковье будет 13 модельных библиотек. В настоящее время 6 уже работают, 4 завершат к концу года, а еще 3 модернизируют в следующем году. Работы проводят в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

По итогам конкурса федеральное финансирование на проведение модернизации в 2022 году направят МБУК «Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека» (10 млн рублей), Детской городской библиотеке МБУК «Ивантеевская ЦБС» в округе Пушкинский (5 млн рублей) и Шеметовской сельской библиотеке МБУК «Центральная библиотека им. В.В. Розанова Сергиево-Посадского городского округа» (5 млн рублей).

Помещения этих библиотек отремонтируют. Также в них закупят новую мебель, технику и интерактивное оборудование, фонды пополнятся новыми изданиями и будут созданы современные интеллектуальные пространства.

Ранее в регионе уже создали 6 модельных библиотек в Балашихе, Егорьевске, Клину, Коломне, Королеве и Сергиево-Посадском округе. К концу 2021 года завершится модернизация 4 читален в Балашихе, Клину, Химках и Шатуре.