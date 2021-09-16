РИАМО - 16 сен. В Коломне отремонтировали около 7 км региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ежедневные поездки стали комфортнее и безопаснее для более чем 5 тыс. автомобилистов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Покрытие заменили на автодорогах «Коломна – Сельниково – Левино – Молодинки – Горки» в с. Горки с 0 по 0,7 км и «Коломна – Озеры – Заречный» с 0 по 2,9 км в п. Заречный. Дорожники отремонтировали проезжую часть, укрепили обочины.

Автодорога «Коломна – Озеры – Заречный» проходит по территории населенного пункта и служит выездом к Озерскому шоссе, по которому можно добраться до с. Бояркино, где расположена ближайшая школа – Бояркинская СОШ и отделение ЦРБ, а также до Коломны или Озер, где находятся основные социально значимые объекты.

В селе Горки отремонтировали центральную улицу, рядом с которой расположена Никольская церковь. Также обновили покрытие на автодороге «Егорьевск – М-5 «Урал» – Старое Бобренево» с 4,9 по 5 км. Заменили асфальт на участке дороги «Коломна – Озеры – Липитино» с 0 по 1,2 км по ул. Дорожной в д. Липитино, которая служит проездом к Озерскому шоссе. Дороги включили в программу ремонта по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Также в Озерах заменили покрытие на автодороге «Полуряденки – Климово – Сенницы» с 2,8 по 4,8 км в районе деревни Сенницы-2.

Всего в текущем году в Коломне в программу ремонта вошли 104 участка дорог длиной более 64 км. 16 региональных дорог протяженностью более 21 км включили в программу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт автодорог завершится к октябрю.