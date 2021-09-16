РИАМО - 16 сен. С начала 2021 года практикантами в Центральной пригородной пассажирской компании стали 268 студентов профильных учебных заведений. В прошлом году практику в компании прошел 171 человек, сообщает пресс-служба ЦППК.

После завершения практики многие выпускники образовательных учреждений стали сотрудниками пассажирской компании.

В этом году больше половины практикантов пришли из Колледжа железнодорожного и городского транспорта. С ним в 2021 году компания подписала договор, по которому в соответствии с проектом формирования кадрового резерва будет создана кафедра «Эксплуатация подвижного состава железных дорог».

Теперь колледж выпускает работников локомотивных бригад по профессиям машинист и помощник машиниста электропоезда.

В числе партнеров ЦППК есть и другие образовательные учреждения. Московский колледж транспорта РУТ (МИИТ), Калужский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС), Региональный железнодорожный техникум города Брянск и Профессиональный колледж «Московия».