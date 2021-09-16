РИАМО - 16 сен. В Подольске построят кролиководческий комплекс площадью 23 тыс. кв. м. Соответствующее соглашение заключили правительство Московской области и ООО «Система-Строй». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Проект предполагает строительство комплекса по выращиванию кроликов производственной мощностью 160 358 шт. животных с выходом кроличьего мяса в объеме 256 тонн в год.

Помимо основного здания фермы в состав комплекса также будут входить загоны, шеды, клетки, отапливаемые и утепленные помещения для содержания кроликов, кормоцех и ветеринарные помещения.

Реализация данного проекта запланирована на земельном участке, предоставляемом ООО «Система-Строй» в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением правительства области.

Общий объем инвестиций в создание комплекса составит 60 млн рублей. Будет создано 26 новых рабочих мест на территории городского округа Подольск.

Активная стадия строительства объекта запланирована на 2022 год, а полноценно комплекс начнет работу в 2025 году.