РИАМО - 16 сен. Редкая книга «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета, в пользу юношества, Иоанном Гибнером» появилась в музее-заповеднике «Зарайский кремль». Она была издана в 1815 году, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Эту книгу в 8-летнем возрасте прочитал Федор Достоевский, что в дальнейшем сказалось на его творчестве. Отсылки к истории Иова Многострадального можно найти в «Записках из Мертвого дома» и в романе «Преступление и наказание».

Эту же книгу автор описывает в «Братьях Карамазовых» как книгу Гибнера: «Была у меня тогда книга, священная история с прекрасными картинками, под названием «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового завета», и по ней я читать учился». И сам бунт Ивана Карамазова можно считать вариацией на тему Иова.

Впечатлениями о книге Достоевский делился в письме к жене в июле 1875 года.

«Читаю Книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача… Эта книга, Аня, странно это – одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда еще почти младенцем», - писал Достоевский.

Исследователи сходятся на том, что многие персонажи писателя восходят к этой книге.

Издание было передано музею-заповеднику. Его можно увидеть на выставке «Достоевский. Зарайск. Даровое» до 26 сентября. Экспозицию за 2 месяца посетили уже свыше 3 тыс. человек.

Побывать в культурном учреждении можно и по «Пушкинской карте». Музей-заповедник участвует в программе.