РИАМО - 16 сен. Московская область по результатам 7 месяцев текущего года занимает первое место в России и Центральном федеральном округе по экспорту безалкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Московская область занимает 1 место в российском рейтинге крупнейших экспортеров безалкогольных напитков, увеличив экспорт продукции на 53,9% до 70,9 млн долларов за 7 месяцев 2021 года с 46,09 млн долларов в аналогичном периоде прошлого года. На 2 месте расположилась Москва (27,71 млн долларов), на 3 позиции — Липецкая область (14,78 млн долларов), на 4 месте — Нижегородская область (13,36 млн долларов).

В натуральном выражении экспорт безалкогольных напитков также увеличился и составил 109,9 тыс. тонн, что на 36,9% больше к аналогичному периоду прошлого года (80,34 тыс. тонн).

Наибольшей популярность подмосковные безалкогольные напитки пользуются в странах СНГ, таких как Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, а также в США, Германии и Китае.

Доля экспорта безалкогольных напитков Московской области от общероссийского экспорта (209,30 млн долларов) составила 33,9%. Основные экспортеры данной продукции — ООО «Мегапак» и ООО «МНК» Черноголовка.