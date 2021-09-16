РИАМО - 16 сен. В Орехово-Зуевском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится обновление автовокзала. Работы полностью завершат в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На вокзале проходят работы в рамках первого этапа обновления. Во время работ автовокзал не прекращал действовать, обеспечивая при этом необходимый уровень комфорта и безопасности для всех пассажиров.

Уже успели заменить сидения в зале ожидания, поменять старое и неудобное расписание на новые электронные табло, покрасить малые формы уличных зон ожидания и нанести противоскользящие полосы, заменить лампы освещения. В октябре здесь появится новая вывеска.