РИАМО - 16 сен. В программе IV Всероссийского форума «Живу Спортом», который открылся в столичном Гостином дворе, принимают участие представители 42 регионов России. Мероприятие проходит два дня - 16 и 17 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Деловая программа проводится в 9 залах. Для участников форума организовали пленарные заседания, тематические сессии, образовательные программы, семинары и мастер-классы.

Экспо-зону более чем на 10 тыс. «квадратов» занимает масштабная выставка спортивных товаров, проектов индустрии и новинок от отечественных производителей.

Площадку посещают делегации из регионов, руководители спортивных учреждений, представители федераций и лиг, инвесторы, эксперты, спортсмены и журналисты.

«Форум «Живу спортом» - эффективная площадка для коммуникации экспертов физкультурно-спортивной отрасли. Мероприятие уже 4 раз проходит при участии министерства физической культуры и спорта Московской области и собирает в одном месте настоящих профессионалов своего дела, проекты которых становятся драйверами развития сферы физической культуры», - сказал министр физкультуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.